İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da 2 ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'da 2 ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Kocaali ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 adet tabanca fişeği, 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili H.T., A.A. ve U.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.