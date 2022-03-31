İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan D-650 karayolunda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde kubar esrar ve metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde kubar esrar ve metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


D-650 karayolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Arama esnasında sigara paketi içerisinde 15 gram kubar esrar ve yaklaşık 250 gram metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan A.Ç. ve B.A. isimli şahıslar ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.