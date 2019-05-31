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Jandarmadan suçlulara geçit yok: 72 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 ayda 287 şahsı yakaladı.

Mahkemeye çıkarılan 287 şahıstan 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri 1 ayda 169 bin 759 şahsı sorguladı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 287 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma'daki işlemleri tamamlanan şahıslar mahkeye çıkarıldı. Mahkeme'de hakim karşısına çıkan 287 şahıstan 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 215 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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