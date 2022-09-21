Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi'nde M.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.