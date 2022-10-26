Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahallesi'nde ikamet eden S.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisini alarak harekete geçti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler gerçekleştirdikleri aramada 9 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ele geçirirken şüpheliyi de gözaltına aldı.