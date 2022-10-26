İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahallesi'nde ikamet eden S.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisini alarak harekete geçti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler gerçekleştirdikleri aramada 9 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu ele geçirirken şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.