Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Kayalarreşitbey Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, 40 adet kağıda sarılmış ve satışa hazır halde toplam 70 gram kubar esrar, 2 buçuk kilo kubar esrar, ekstacy hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.