Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 1 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karasu'nun Karanlıkdere Mahallesi'nde ikamet eden M.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda, 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı.