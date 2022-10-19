İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 1 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Karasu'nun Karanlıkdere Mahallesi'nde ikamet eden M.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyonda, 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, M.S. gözaltına alındı.

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