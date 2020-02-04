Jandarmanın ocak ayı raporu: 121 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde kararlı operasyonlarına ve şok uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında 608 asayiş olayına müdaha etti. Jandarma ekipleri toplamda 121 bin 452 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan operasyon ve yol uygulamalarında yakalama kararı bulunan 766 şahıs yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 766 şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 645 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ocak ayı içerisinde Jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 13 kilogram 850 gram kubar esrar, 4 bin 689 adet ektacy hap ve 6 gram bonzai ele geçirdi. Trafik timlerinin bu ay içerisinde yapmış olduğu yol kontrollerinde ise yakalaması olan 187 adet araç yakalanarak trafikten men edildiği belirtildi.