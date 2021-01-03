Jandarmanın yeni timi suçluların korkulu rüyası olacak

Sakarya'nın Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yeni kurulan Hızır Timi, jandarma sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayacak.

İki adet 2020 model motosikleti ile göreve başlayan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timi, bir astsubay ve bir uzman jandarmadan oluşuyor. Hızır Timi olarak da bilinen ekipler, Karasu'da hem olaylara Hızır gibi yetişecek hem de suçluların korkulu rüyası olacak. Karasu'da sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayacak olan motorize ekipler, saatte 250 kilometre hıza çıkabiliyor. Hızır Timi, kontrol ve denetimlerde de görev alacak.