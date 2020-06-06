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Jeotermal tesiste fışkıran kaynar sudan iki işçi yaralandı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yapımı devam eden Jeotermal tesiste sondaj sırasında aniden çıkan sıcak suyun üzerlerine geldiği iki işçi yaralandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yapımı devam eden Jeotermal tesiste sondaj sırasında aniden çıkan sıcak suyun üzerlerine geldiği iki işçi yaralandı.


Olay, Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden Jeotermal tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sondaj sırasında borudan çıkan suyun üzerlerine geldiği iki işçi yaralandı. Vücutlarında yanıklar olan iki işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden biri buradaki müdahalenin ardından Kocaeli'deki Yanık Merkezne sevk edildi.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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