Justinianus Köprüsü restorasyonunu incelediler

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik olarak restorasyon çalışmaları devam eden Justinianus Köprüsü'ne teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinasyonunda Geyve Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik olarak bir teknik gezi düzenlendi. Öğrenciler, meslek alanlarına ilişkin çalışmaların yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen gezide UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Justinianus Köprüsü'nde devam eden restorasyon çalışmalarını incelediler. Gezide öğrencilerle birlikte Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur ve Öğretim Görevlisi Pınar Erkuş Buyruk da yer aldı.

Tarihi köprünün restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak Mimar Sabri Poyraz tarafından öğrencilere köprünün fiziksel yapısı, yapım sistemi ve malzemesi, tarihsel mimari değerleri, geçmişten günümüze ulaşan mevcut durumu, restorasyon ve konservasyon süreçleriyle ilgili bilgiler verildi. Teknik geziye katılan öğrenciler zafer takı, apsisli yapı, tonozlu yapı, sarnıç yapılarının restorasyonu ve çevre düzenlemesi gibi işin uygulama boyutlarını da yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Teknik gezilerin öğrencilerin meslek hayatları için güzel bir deneyim olduğunu kaydeden Geyve MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur, “Öğrencilerimize bu imkânı tanıyan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, restorasyon çalışmalarını sürdüren şirkete ve üniversitemize teşekkür ederim” diye konuştu.