İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak içki ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi

Sakara’nın Karasu ilçesinde bir depoda kaçak içki bulundurulduğu ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Sakara'nın Karasu ilçesinde bir depoda kaçak içki bulundurulduğu ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme neticesinde ise ihbara dair bir bulguya rastlamadı.


Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı Işık Mar İş Merkezi'ndeki depoda kaçak içki bulundurulduğuna dair ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Depoda, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin neticesinde ise ihbara dair herhangi bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.