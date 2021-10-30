Kaçak yollarla yurda yılan sokmuşlar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Mardin illerinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 10 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon neticesinde, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet gümrük kaçağı airpods kulaklık, 3 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet IMEI kopyalama işleminde kullanılan laptop, 1 adet gümrük kaçağı yılan ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.