İhlas Haber Ajansı

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Kaçakçılara jandarma tokadı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Arifiye ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, bin 154 kilogram açık ve paketli vaziyette kıyılmış tütün, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet içime hazır dolu makaron, 2 bin 655 adet yapıştırmaya hazır basılmış sahte bandrol ve bin 374 adet muhtelif malzemelerden kesilmiş bandrol ele geçirildi. Depoyu kullandığı tespit edilen H.K. ve A.P. isimli şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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