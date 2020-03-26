İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın Doğum Hastanesi dezenfekte edildi

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi, ekiplerce dezenfekte edildi.


Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında hastanelerde dezenfekte edilmeye devam ediyor. Ekipler, Sakarya Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezini dezenfekte etti.


Hastanenin her yerini dolaşan ekipler bütün binayı dezenfekte ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.