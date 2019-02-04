Kadın Gelişim Akademisinde yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nin kadınlar için hayata geçirdiği Kadın Gelişim Akademisi'nde yeni dönem başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin kadınlarına yönelik gerçekleştirilen Kadın Gelişim Akademisi'nde yeni dönem başlıyor. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanı Davut Yüce, 2 seminer programı ve 3 atölyeden oluşacak Kadın Gelişim Akademisi'ne tüm kadınları davet ederken; akademinin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edileceğini belirtti. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Kadın Gelişim Akademisi'nde kadınlarımızın hayatın her alanında ihtiyaç duyduğu, sosyal, bilişsel, kişisel alanlarında kullanabilecekleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacakları, toplumsal rollerinde sosyal duyarlılıklarını arttıracakları eğitim seminerleri ve atölyeleri Sakaryalı hanımlarla buluşturuyoruz. 2015 yılından beri her yıl hayata geçirdiğimiz bu proje ile şehrimizin kadınları artık daha sosyal ve bilgili” dedi.

“Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar”

Yüce sözlerinin devamında, “Aile, çevre ve bireysel gelişimine katkı sağlayan akademimizde ilk ders yazar Şermin Yaşar'ın katılımıyla ‘Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar' konulu seminer ile başlayacak. Seminer, 9 Şubat Cumartesi günü Sosyal Gelişim Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Eğitim çalışmalarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşerilerimiz 444 40 54 (dâhili: 3714) numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler Akademimize tüm Sakaryalı kadınlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.