Kadınlar, polis ekipleri tarafından şiddete karşı bilinçlendirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' sebebiyle bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Adapazarı Yenikent Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlarla bir araya geldi. Ekipler kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın arttırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek broşürler dağıttı.