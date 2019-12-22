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Kafas?n? merdivene s?k??t?ran ine?i itfaiye kurtard?

Sakarya’n?n Karasu il?esinde kafas?n? merdivene s?k??t?ran inek, itfaiye ekiplerince kurtar?ld?.

Sakarya'n?n Karasu il?esinde kafas?n? merdivene s?k??t?ran inek, itfaiye ekiplerince kurtar?ld?.


Karasu il?esi Yal? Mahallesi'nde kafas?n? merdivene s?k??t?ran ve panikle sa?a sola ko?turan ine?i g?ren ?evredeki vatanda?lar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kafas?na s?k??an merdivenden uzunca bir s?re kurtar?lamayan ve ?aresiz kalan ine?in yard?m?na Sakarya B?y?k?ehir Belediyesi ?tfaiye Dairesi Ba?kanl???na ba?l? Karasu ?tfaiye ekipleri ko?tu. Panikle ko?turan inek, itfaiye erlerinin uzun u?ra?lar? sonucunda yakaland?. Ekiplerce yap?lan ?al??ma sonras?nda kafas?ndaki merdivenden kurtulan inek tekrar ?zg?rl???ne kavu?tu. O anlar ise bir vatanda? taraf?ndan cep telefonu kameras?yla saniye saniye kaydedildi.

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