Kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafenin nargile bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde bulunan kafenin nargile bölümünde yangın çıktı. Panik oluşturan yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.