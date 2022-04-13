Kafeler Sokağı yenilenen yüzüyle bölgeye değer katacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nde bulunan Kafeler Sokağı diye tabir edilen Hüseyin Rahmi Sokak'ta yenileme çalışmalarını başlattı. Çalışmalar neticesinde altyapısı tamamlanan sokağın üstyapısı şehrin mimarisine yakışır bir hale getirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nde bulunan Hüseyin Rahmi Sokağın alt ve üstyapısında yenileme çalışmalarını başlattı. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve yeni yağmursuyu hattına kavuşan sokağın üst yapısında şehrin mimarisine yakışacak şekilde çalışmalar başladı. Toplam uzunluğu 570 metre olacak beton yolda 3 farklı renk kullanılacak. Estetik görünümüyle şehrin merkezinde adeta parlayacak sokağın kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin merkezinde bulunan ve Sakarya'nın en işlek sokaklarından biri olan Hüseyin Rahmi Sokak'ta şehrimizin estetik görünümüne yakışır şekilde yenileme çalışmalarını başlattık. Sağlam altyapıyla buluşturduğumuz Kafeler Sokağı'nın üstyapısındaki çalışmaları sokaktaki hareketliliği engellememek için en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalar tamamlandığında yenilenen sokak cazibesiyle bölge esnafına da katkı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.