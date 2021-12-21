Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köy kahvehanesi önünde 3 genç ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin silah çektiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan 3 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pamukova ilçesi Kemali Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy kahvehanesi önünden otomobille geçen 3 genç ile mahalleli arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında silah çektikleri iddia edilen gençler otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin, gençleri silah çektiği yönünde ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde tartışmaya karışan ve silah çektikleri iddia edilen 3 genç, Hüseyinli Mahallesi'nde F.G. isimli kişiye ait evde yakalandı.

Ekiplerce ev ve arabada yapılan aramalarda 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 4 adet boş kovan, 8 adet dolu fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince evde bulunan F.G., M.F.E., M.E.G. ve M.C. isimli 4 genç gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen gençlerden; F.G., M.F.E. ve M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.C. isimli genç ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.