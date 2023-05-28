İhlas Haber Ajansı

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Kahvehanede bu akşam çaylar ücretsiz

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kahvehane işleten vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini ücretsiz çay dağıtarak kutluyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kahvehane işleten vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini ücretsiz çay dağıtarak kutluyor.



Kocatöngel köyünde kahvehane işleten Zekeriya Zandolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması karşısında büyük sevinç duyarak, çay içen müşterilerden ücret almamaya karar verdi. Zandolu'nun kahvehanesine gelen müşteriler, hem televizyon ekranından seçim neticelerini takip ediyor, hem de çayı ücretsiz içiyor. Zandolu, "Bu akşam çaylar bedava. Cumhurbaşkanımızın kazanmasından dolayı çaylarımız bedavadır" dedi.


Vatandaşlar ise "Vatana millete hayırlı olsun. Türkiye kazandı. Cumhurbaşkanımızın kazandığına çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızı tebrik ederiz" diye konuştu.

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