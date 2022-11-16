Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altındere Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 54 RA 514 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobil sürücüsü kazada yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.