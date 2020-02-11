Kamu- Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3 bin 600 ek gösterge açıklaması

O randevu gerçekleşirse öncelikle 3 bin 600 ek göstergenin çıkarılmasında ki arzumuzu, isteğimizi ve talebimizi yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden biran önce 3 bin 600 ek gösterge çalışanlara kazandırılması lazım” dedi.

Gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan ve başta memurlar, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlerinin olmak üzere kamu personellerini de ilgilendiren 3 bin 600 ek gösterge hakkında konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ek göstergenin 4 meslek grubuyla sınırlı kalamayacağını ve tüm çalışanları kapsayacak düzenleme için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sakarya'da bulunan Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirket (TÜVASAŞ)'a ziyaret için gelen ve burada basın mensuplarının 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili sorularını yanıtlayan Kahveci, “Bizim Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme ile birlikte başlayan süreçte kamuoyuyla paylaştığımız bir memur paketi talebimiz var. Kamu çalışanlarının yaşamış olduğu sorunlara çözüm üretebilecek bir talep bu. Bunun içerisinde en önemli maddelerden birisi 3 bin 600 ek gösterge. Sayın Cumhurbaşkanı 1 buçuk yıl önce bir vaatte bulundu, 4 meslek grubunu saydı bu arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3 bin 600'e yükselteceğiz diye. Bize göre 3 bin 600 ek gösterge 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru, hakkaniyetli ve adaletli olmaz” dedi.

Biran önce 3 bin 600 ek gösterge çalışanlara kazandırılmalı

Ek gösterge sisteminde zaten bir sorun var olduğunu ve kendi arzularının tüm çalışanları kapsayacak bir ek gösterge düzenlemesi olduğunu ifade eden Önder Kahveci, “Bizim ek gösterge sistemimizde zaten sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz; tüm çalışanları kapsayacak şekilde, adaletli, hakkaniyetli, herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Bu çerçevede biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin kamuoyuyla paylaşılmasından birkaç ay sonra bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik. Mevcut ek gösterge rakamlarının da 800'er puan arttırılarak yükseltilmesini talep ettik ki adaletli olan, doğru olan ve çalışma barışını tesis edecek olanı bu. Bu çalışma kanun teklifi haline getirildi, şuanda TBMM'de plan bütçe komisyonunda bekletiliyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz, işin açıkçası bizde bir zaman öngöremiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir randevu talebimiz var, Türkiye Kamu-Sen heyeti olarak. O randevu gerçekleşirse öncelikle 3 bin 600 ek göstergenin çıkarılmasında ki arzumuzu, isteğimizi ve talebimizi yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden biran önce 3 bin 600 ek gösterge çalışanlara kazandırılması lazım” diye konuştu.

Kamu maliyesinin dengelerini sarsacak bir yük yok

3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte emekli olacak kişilerin yerine yeni istihdam alanlarının da açılacağını söyleyen Kahveci, “Bunun şöyle bir faydası da olacak, şuanda emekli olma durumunda olan arkadaşlarımız yada emekli olmak arzusunda olan arkadaşlarımız sadece 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Bir taraftan o arkadaşlarımız emekli olacak, onların yerine de yeni istihdam alanı açılacak. Bunun bütçe ve kamu maliyesinin dengelerini sarsacak bir yükü yok, biz yük hesaplamasını da yaptık. Bu konuyla ilgili çalışmamızda plan bütçede bekliyor, İnşallah biran önce çıkarılması noktasında arzumuz ve ısrarımız var” şeklinde konuştu.