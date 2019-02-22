Kamuda Kariyer başlıklı konferans SAÜ'de düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Eğitim Bilimi Uzmanı Soner Çilek ile Eğitimci Okan Bahçeli ve Soner Ulu konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansta kamu ve özel sektöre yönelim süreçleri konuşuldu. Eğitim Bilimi Uzmanı Soner Çilek, konuşmasında kamuya personel alımlarında kullanılan sınavlara ilişkin bilgiler verdi. Çilek, “Bir sınavın formatı hep aynı kalamaz. 21'inci yüzyılın becerisi değiştiği için, memuru da onu seçen sınav da değişmek zorunda. Pozisyonlar tanım olarak aynı, ancak davranışlar değişti. Pozisyona layık olan kişinin muhatap olacağı sorular da değişti” dedi.

Eğitimci Soner Ulu, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde okuyan öğrencilerin kamuda ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceğini söyledi. Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışma niteliklerinden bahseden Ulu, KPSS'ye hazırlanma, atama, yerleşme ve iş alanları gibi konularda da öğrencilere bilgiler verdi. Ulu, “Önemli olan hedef koymak. Öylesine bir hedef koymak değil, nerede ve ne şartlarda çalışacağınızı kendiniz belirleyeceksiniz” diye konuştu.

Eğitimci Okan Bahçeli ise öğrencilere belirlenen bir hedefe nasıl ulaşılacağının yollarından bahsetti. Bahçeli, “Gerçekten ne olmak istediğinize ve bundan sonraki hayatınızı nasıl yaşamak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Nasıl bir hayat hayal ediyorsan, tamamen ona göre hareket etmen lazım. Yapılamayacak bir şey yok. Kendinize bir hedef belirlemeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmacılar konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.