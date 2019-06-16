İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonunun cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kamyonunun cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Küpçüler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Erenler istikametine doğru seyir halinde olan 54 E 7611 plakalı kamyon, aynı istikamette önünde seyir halinde olan 05 HN 275 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan toplam 4 yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.