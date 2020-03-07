Kamyoncular Türk askerine destek olmak için konvoy yaptı

Sakarya'da bir araya gelen onlarca kamyoncu, Türk askerine ‘Bahar Kalkanı' operasyonunda destek olmak için konvoy gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na ülke genelinden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Doğu Marmara Kamyoncular Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Üst Birliği üyeleri, Türk askerine destek konvoyu gerçekleştirdi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) önünde 50 kamyonun katılımıyla gerçekleşen konvoy öncesi Doğu Marmara Kamyoncular Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Üst Birliği Bölge Birlik Başkanı Ali Dayıoğlu bir açıklama yaptı.

Türk askeri yalnız değildir

Türk askerinin yalnız olmadığını dile getiren Doğu Marmara Kamyoncular Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Üst Birliği Bölge Birlik Başkanı Ali Dayıoğlu, "Özellikle tüm şehit ailelerin ve ülkemizin başı sağ olsun. İdlip'de şehit olan askerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şehit haberleri ile tüm ülkemizin yüreğinde hissettiği büyük bir acı var. Yapılan saldırı asla kabul edilemez. Ülkemiz terör unsurlarına karşı verdiği mücadelede başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almamış, bölge güvenliğini sağlamak için tüm seferberliğini ortaya koymuştur. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizden taviz vermediğimiz bu günlerde birbirimize daha da sıkı kenetlenerek tüm olumsuzluklarla baş edecek güçte bir milletiz. Ordumuz asla yalnız değildir. Bizler her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olarak devletimizin bu sorunlarla mücadelesinde alacağı tüm kararların arkasındayız” dedi.

Açıklama sonrasında şehri turlayan kamyonculara vatandaşta alkışlayarak destek verdi.