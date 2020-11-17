Kamyonet D-100 karayolunda alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonetin ön kısmı küle döndü.

Yangın, D-100 Karayolu Dörtyol Sanayi mevki'inde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 45 NC 832 plakalı kamyonetin motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kendisini dışarıya atarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kamyonetin ön kısmının kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.