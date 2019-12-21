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Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazay? ucuz atlatt?

Sakarya’n?n Kocaali il?esinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazay? ucuz atlatt?.

Sakarya'n?n Kocaali il?esinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazay? ucuz atlatt?.


Edinilen bilgiye g?re, Kocaali il?esi Kar?? Mahallede bulunan 54 PR 304 plakal? park halinde duran bir kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolay? hareket ederek K.Y., isimli vatanda??n evine ?arparak durabildi. Olay an?nda di?er odada bulunan ev sakinleri kazay? ucuz atlatt?. Ara? bulundu?u yerden ?ekici yard?m?yla kald?r?l?rken, ?arpma nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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