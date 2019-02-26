Kamyonet kasasındaki tüpten sızan gaz ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yeşil ve plakasız kamyonet bulunan tüplerden çıkan kimyasal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Yaşanan gaz sızıntısından kamyonette bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Kartopu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde bulunan plakasız kamyonetten çıkan yoğun kokuyu alan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın kasa kısmında bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen S.F., ile kardeşi Ö.F ve T.T., isimli üç şahıs hastaneye kaldırdı. Yaşanan yoğun gaz nedeniyle olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yakın çevrede bulunan çalışanlar ve vatandaşlar bölgeden tedbir amaçlı uzaklaştırılarak bölgeye kimse yaklaştırılmadı. İki araç ve 7 personel KBRN ekibi olay bölgesinde görevini tamamlayan AFAD ekipleri maddeyi bertaraf edilmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

"İnşallah insanlara zarar verici bir şey değildir"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamit Beyenal isimli bir vatandaş, "İş yerimize geldiğimizde çok ağır bir koku vardı. Doğalgaz kokusuna da benziyor sonradan baktık doğalgaz kokusu değil. Sanayiden döndüğümüzde AFAD, ambulans ve polis ekipleri hepsi burada. Bu arabayı geçen hafta hurdacıların önünde gördük. Tüpler üzerinde falan. İnşallah insanlara zarar verici bir şey değildir. Dışarı çıkınca kokuyu aldık. Ekiplerimiz hemen olaya müdahale ettiler. AFAD ekiplerinden duyduğumuz iki kişi hastaneye kaldırıldığıdır" dedi.