Kamyonet yolun karşısına geçip minibüsle çarpıştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine 34 RP 522 plakalı kamyonet sürücüsü yolun karşısına geçen kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan kamyonet karşı istikamete geçti. Bu sırada Adapazarı istikametine giden 52 LL 180 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.