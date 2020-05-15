İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet yolun karşısına geçip minibüsle çarpıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonet ile minibüs çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine 34 RP 522 plakalı kamyonet sürücüsü yolun karşısına geçen kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan kamyonet karşı istikamete geçti. Bu sırada Adapazarı istikametine giden 52 LL 180 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.