Kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, duvara çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dönüş yapan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, duvara çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, dönüş yapmaya çalışan Y.E. idaresindeki 06 YBV 51 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yapan 54 PG 747 plakalı otomobilin sürücüsü Koray G., otomobilin kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin savrulması ve duvara doğru yönelmesi yer alıyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.