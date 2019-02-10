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Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Dedeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülcihan Demirelli'ye çarptı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcihan Demirelli'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Akyaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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