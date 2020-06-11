Kamyonun eve girmesi sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sondaj kamyonunun eve girmesi sonucu hayatını kaybeden Ruhinaz Mutlu son yolcuğa uğurlandı.

Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan bir sondaj kamyonu, Bayraktepe'de bulunan bir eve çarpmış, o sırada evde bulunan 61 yaşındaki Ruhinaz Mutlu, hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere toplam iki kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Ruhinaz Mutlu, Bayraktepe Mahallesinde bulunan evinde helallik alınmasının ardından Kırktepe Mahallesi merkez caminde sosyal mesafe kuralı uygulanarak cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, Belediye Başkan yardımcıları, belediye daire müdürleri ve personelleri, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.