İhlas Haber Ajansı

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Kamyonun kapağı açıldı, yol mısırla kaplandı

Kaynarca ilçesi D-014 karayolunda arka kapağı açılan kamyonun içerisinde bulunan tonlarca mısır yola saçıldı.

Mısırla kaplanan yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, bölgede yolu temizleme çalışmaları sürüyor.


Olay, D-014 Kaynarca-Karasu karayolu Küçükkaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan 54 YE 591 plakalı mısır yüklü kamyonun arka kapağı açıldı. Sürücüsünün durumu fark etmeden yaklaşık 600 metre boyunca ilerlediği istikamete tonlarca mısır saçıldı. Durumun fark edilmesi üzerine sürücü kamyonu durdurdu. Büyük bir kısmı mısırla kaplanan yol trafiğe kapatıldı. Bölgede yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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