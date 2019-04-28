Kan donduran olayda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da birlikte iş yaptıkları müteahhit arkadaşını namaz kıldığı esnada vurarak öldüren ve cinnet getirerek 4 yaşındaki kızı ile eşini de namaz kıldığı esnada arkasından vurarak öldürdükten sonra intihar eden İsmail Bozbay ile öldürdüğü 3 kişi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler ilçesinde beraber iş yaptığı 36 yaşındaki müteahhit Ahmet Kuzgun ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan 42 yaşındaki İsmail Bozbay, arkadaşını namaza durduğu esnada silahla vurarak öldürmüştü. Beraber iş yaptığı arkadaşını öldüren ve cinnet getirerek eve giden İsmail Bozbay, 4 yazındaki kızı Serra ve 36 yaşındaki eşi Aycan Bozbay'ı da namaz kıldığı esnada arkasından vurduktan sonra kendi yaşamına da son vermişti. Kan donduran olayda hayatını kaybeden 4 kişi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Polis korkunç manzarayla karşılaştı

Müteahhit Ahmet Kuzgun'un öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İsmail Bozbay'ın, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta ikamet ettiği yere gece saatlerinde baskın yapan polis ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Evin içerisinde Bozbay ailesinin tüm bireylerini kanlar içerisinde bulan polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, İsmail ile eşi Aycan ve çocukları Serra'nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Ekipler intihar mektubu buldu

3 kişiyi canice öldürerek, intihar eden İsmail Bozbay'ın yazdığı mektup polis ekiplerince evde yapılan aramalarda bulundu. Bozbay intihar etmeden önce yazdığı mektupta, müteahhit Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu ve kendisine parayı veremeyeceğini söylemesi üzerine korkutmak isterken kazara vurduğunu, ailesinin ise kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi. Öte yandan, İsmail Bozbay'ın mektubunda ‘hepimizi aynı yere defnedin' yazdığı ve bu sebepten ötürü eşi, kızı ve kendisinin Aycan Bozbay'ın köyüne defnedileceği öğrenildi.

Kan donduran olayda ölenler son yolculuğuna uğurlandı

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden müteahhit Ahmet Kuzgun Arifiye ilçesinde Karaaptiler Camii'nde ve İsmail Bozbay, eşi Aycan ile kızları Serra ise Akyazı ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.