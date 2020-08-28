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Kanser hastası çocuğa polis amcalarından doğum günü sürprizi

Sakarya’da kanser tedavisi gören 9 yaşındaki Uras Yıldırım’a, yunus ve trafik polisi ekipleri konvoylu doğum günü sürprizi düzenledi.

Sakarya'da kanser tedavisi gören 9 yaşındaki Uras Yıldırım'a, yunus ve trafik polisi ekipleri konvoylu doğum günü sürprizi düzenledi.


KANSERDER ile birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri anlamlı bir projeye imza attı. Sakarya'da lenfoma kanseri hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Uras Yıldırım'a doğum günün moral vermek amacı ile yunus ve trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoylu sürpriz doğum günü düzenlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, minik Uras'a polis kıyafeti ile kask hediye etti. Küçük polis olan Uras Yıldırım'ın, kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında yaşadığı mutluluk adeta gözlerine yansıdı.

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