Kanser ve erken teşhisin önemiyle ilgili öğrenciler bilgilendirildi

Sakarya'da Karasu devlet hastanesi personeli, kanser ve erken teşhisin önemiyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Karasu Devlet Hastanesi tarafından, 01-07 Nisan Kanser Haftası Etkinlikleri kapsamında Hastane Müdür Yardımcısı Murat Saraç ile Eğitim Hemşireleri Fatma Takıcı ve Tuğba Vatangül'ün katılımıyla Limandere İlköğretim Okulunda öğrencileri bilgilendirdi. Programda kanserden korunma yolları, erken teşhisin önemi ve taramalar konusunda kısa bilgiler verildi. Öğrencilere farkındalık oluşturmak için kurdeleler takılırken, ailelerine iletmek amacıyla KETEM broşürleri dağıtıldı.