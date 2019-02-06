Kansere dikkat çekmek için yürüdüler

Etkinlikler kapsamında sağlık çalışanları ile üniversite öğrencileri kanserle mücadeleye dikkat çekmek için yürüdü. Dünya Kanser Günü etkinlikleri için Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde stant kuruldu. Kurulan stantta hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme ile afiş broşür dağıtımı yapılarak ‘'Kanserde erken teşhisin önemi'' vurgulandı.

Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi yönetimi ve Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen, Toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının ve farkındalığının oluşması adına gerçekleşen Sağlıklı Yaşama Destek Yürüyüşünün ardından, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel ‘'Kansersiz Yaşam ''eğitimi verilirken, Uzm. Dyt. Yasemin Tuncer de ‘'Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite'' sunumunda bulundu. Konuşmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsam ve önemine değinen Gürsel “Bugün kanser, taramalar ve beslenme düzenlenmesiyle önlenebilir bir hastalıktır. Taramalar ise sağlıklı kişilere yönelik verilen hizmetlerdir, doktora başvurulduğunda çok geç olmaması için taramalar çok önemlidir” dedi.

Etkinlikler bilgilendirme çalışmalarıyla son buldu.