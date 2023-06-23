Kanseri yeniden nüksetmişti, hastanede ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Testis tümörü sebebiyle 2015 yılında ameliyat olan ancak sonrasında hastalığı yeniden nüks eden hastanın tedavisi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) uzman doktorlar tarafından yapıldı. Ameliyatın SEAH'ta ilk kez yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, "Tabii bizim için de bir dönüm noktası oldu. Hastamız da gayet iyi" dedi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde ilk kez Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu (RPLND) denilen ameliyat başarılı bir şekilde yapıldı. Sağ testis tümörü sebebiyle 2015 yılında ameliyat edilen ve ameliyat sonrası 5 kür kemoterapi tedavisi alan 35 yaşındaki Fatih Yurt'un, sağ yan ağrısı şikayeti ile başvurduğu onkoloji kliniğinde yapılan kontrollerinde tümörünün karın arka duvarında tekrardan nüks ettiği tespit edildi. Sadece ileri kanser ameliyatları yapılan merkezlerde mümkün olan bu ameliyat, SEAH üroloji kliniğinde Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam ve Doç. Dr. Hacı İbrahim Çimen'in katıldığı operasyonla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen Fatih Yurt ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Bu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapıldı"

Hastanın testis tümörü sebebiyle daha önce ameliyat edildiğine değinen Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, "Ameliyat sonrasında bazı tedaviler ilave ediyoruz. Kemoterapi gibi, radyoterapi gibi ancak her şey onlarla da bitmiyor. Bazı durumlarda cerrahi tedavi gerekiyor. Bu cerrahi tedavi özellikle kanser ve ürolojik kanserler konusunda iyi tedavilerin yapılabildiği yerlerde mümkün oluyor. Hastamızda bu tedavilerin sonunda böbrek civarında ana toplardamarı ve atardamarların civarında mevcut olan ve kalan bezeler var. Bunlar çeşitli büyüklükte olabiliyor ama genellikle işte bir ceviz büyüklüğünde hani benzetme itibariyle veya daha da büyük, biraz daha küçük de olabilir. Bunların bazılarının çıkarılması gerekiyor. Biraz sorunlu bir operasyon. Biz hastada böyle bir ameliyat yapmış olduk. Tabii bu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan ameliyat oldu. O açıdan tabii bizim için de bir dönüm noktası oldu. Hastamız da gayet iyi bir şekilde ameliyat sonrasında da mobilize oldu, hareket edecek hale geldi, taburcu olacak hale geldi. Ameliyatın yapıldığı bölge biraz sorunlu bölge, biraz evvel dediğim gibi. Ana atardamar ve ana toplardamarların olduğu alan bu bezeler de onlarla iç içe bir vaziyette görülebiliyor, olabiliyor. O yüzden bunların zedelenmesi, zarar görmesi büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hastaların aşırı miktarda kan kaybına yol açabilir, hastaların ölmesine yol açabilir veya yine oradaki damarlar dolayısıyla bağırsaklarının tamamen çürümesine yol açabilir. O yüzden bu konuda kendi açısından iyi olduğuna inanan ekibin yapacağı bir iş" dedi.

"Hastalarımız burada bu operasyonu gayet rahat bir şekilde alabilecekler"

Sağlam, hastalara daha iyi şekilde hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz bugüne kadar eksik kalan bir yanımızı tamamlamaya çalıştık. Bizim için de yapılmayan tek ameliyat belki buydu eksik kalan. Bugün onu da tamamlamış olduğumuzu düşünüyorum. Artık burada Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tümörler adına yapılmayan herhangi bir şey kalmadı. Zaten diğer ameliyatlarımızda da bir eksik yoktu. O yüzden mutluyuz ekibimiz açısından. Bu işi burada yapıyor olmamız açısından. Bundan sonraki hastalarımız burada bu operasyonu gayet rahat bir şekilde olabilecek" diye konuştu.

"Kurtulabilmek çok iyi bir şey"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 35 yaşındaki Fatih Yurt, "Sağ yumurtalığımda tekrardan tümör oluştu, doktorlar sayesinde de netleşti ve ameliyat oldum. Kemoterapi tedavisi gördüm bir şeyim yoktu. Daha sonrasında tekrardan türedi. Sağ olsun Hasan hocamız buldu, tekrar bir ameliyat geçirdik. Allah'ın izniyle temizlendiğini sanıyoruz. Zor bir ameliyat geçirdim ama şu anda iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun sancım pek yok. Ayağa kalktığımda dikiş yerlerinde sancı var, onlar da ameliyat kaynaklı şeyler zaten. Bugün dikiş aldırdım iyiye gittiğini söylüyor doktorlarım. Mutluyum. Zor bir şey. Bu ikinci kez başıma gelen bir hastalık. Allah'ıma şükürler olsun. Kurtulabilmek çok iyi bir şey" şeklinde konuştu.