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Kaputa gizlenmiş silah ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobilde yaptığı aramada kaputa gizlenmiş silah ve para ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Hendek İlçe Jandarma ekipleri Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 karayolunda S.A., ve G.K.D., isimli şahısların bulunduğu bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonrası aracın ön kaputuna gizlenmiş vaziyette 1 adet 9.65 milimetre çapında Smith & wesson marka, 1 adet 9x19 milimetre çapında glock marka ve 1 adet 9x19 milimetre çapında sığ sauer marka üç adet tabanca ve suçta kullanıldığı veya suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 2 bin 113 TL para ele geçirdi.


Araçta bulunan S.A., ve G.K.D., isimli şahıslar gözaltına alındı.

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