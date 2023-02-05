Kar yağınca eğlencenin merkezi oldu: Kızağını alan buraya koştu

Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Sakarya'nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimleri, Uludağ ve Kartepe'deki kayak merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızağını alanın koştuğu bölgede vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Akyazı Belediyesi tarafından Güzlek Mahallesi Aktepe'de geçen yıl düzenlenen şenlikten sonra kızak merkezi haline getirilen bölge, bu yıl ikinci şenliğe hazırlanıyor. Etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza bürünen alanda çocukları ile birlikte kar ve doğanın tadını çıkartmak isteyen aileler bölgeye akın etti. Uludağ ve Kartepe kayak merkezlerindeki yoğunluğu aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı merkezde 7'den 70'e herkes gönlünce eğlendi.

"Kızak şenliği olmamasına rağmen vatandaşlarımız buraya ilgi gösteriyor"

Geleneksel hale getirdikleri şenliğe gün saydıklarını aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kızak şenliğinin geçen yıl ilkini yapmıştık ve bunu geleneksel hale getireceğimizi söylemiştik. Bu Aktepe Kızak Merkezi'mizde değişiklikler yaparak vatandaşlarımızı daha da rahatlattık. Kızak şenliği olmamasına rağmen vatandaşlarımız buraya ilgi gösteriyor. Biz de daha ilan etmedik ama hafta sonu Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği'mizi yapacağız. Bunu da belediyemizin sosyal medya hesaplarından duyuracağız ve net tarihi yazacağız. Bu alanı daha da geliştirerek Sakarya'da, belki de Marmara'da kızağın merkezi haline getireceğiz” dedi.

"Artık şunu diyebiliriz ki Aktepe, Kartepe'ye rakiptir"

Merkezde karın tadını çıkaran Rıdvan Dişli, "Daha önce ilki yapılmıştı, bu sene ikincisi yapılacak ve tüm vatandaşları bu bölgeye davet ediyoruz. Artık şunu diyebiliriz ki Aktepe, Kartepe'ye rakiptir" diye konuştu.

Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı ise, "Kar durumuna göre hafta sonu kızak şenliğinin ikincisi yapılacak. Vatandaşlarımızın ilgisi şimdiden yoğun oldu. İnşallah bunun üzerine koyarak bu alanı daha da güzel bir hale getireceğiz. Merkezimizdeki sosyal tesisimiz sabah 10.00 ile akşam 23.00 saatlerine kadar açık ve belediye ekiplerimiz de vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yollarda sürekli çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.