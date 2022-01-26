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Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatının çökmesiyle birlikte içeride bulunan yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.


Etkili olan kar yağışı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait olan tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatı çökmesiyle yapı içerisinde bulunan yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.

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