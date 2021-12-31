Kara Mürver Projesi'nde ilk eğitim verildi

Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirilen ‘Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi'nin ilk eğitimi verildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın öncülüğünde geliştirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesinin açılış toplantısı ve ilk eğitimi gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Belde A.Ş Genel Müdürü Feyzi Bora, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İrfan Balık ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Karakaya, Proje Koordinatörü Peyzaj Mimarı Arzu Kahveci ile projeye başvuran kursiyerler katıldı.

Açılış toplantısında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Kadın iş gücü ile inşa ettiğimiz projemiz ile iki yılın sonunda çok güzel sonuçlar elde etmeyi hedefledik. Kara Mürver revaçta olan ve çok faydalı bir ürün. İnşallah projemizde başarılı olacağız ve güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. Açılış konuşması sonrasında ise SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İrfan Balık ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Karakaya kursiyerlere ilk eğitimi gerçekleştirildi.