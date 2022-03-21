Karadeniz Kupasında atıcılık birincisi Büyükşehirli Şimşek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atıcılık takımı sporcusu Adil Şimşek, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Havalı Silahlar Karadeniz Kupası'nda birincilik elde etti.

Türkiye'nin en iyi 10 sporcunun katıldığı ve 40 kulüpten 88 atıcının yarıştığı Karadeniz Kupasında Büyükşehirli Şimşek, genç erkek tüfek kategorisinde topladığı 612.8 puanla yarışmayı birinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı yarışma yarışan Büyükşehirli Furkan Esat Özdin ise topladığı 609.9 puanla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç sporculara tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.