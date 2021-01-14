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Karagöl Yaylası beyaza büründü

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Taraklı ilçesinde beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterirken beyaz gelinliğini giyen Karagöl Yaylası ve bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterirken beyaz gelinliğini giyen Karagöl Yaylası ve bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Sakarya için yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası'nı beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen yaylanın yolları ulaşıma kapandı. Ayrıca ilçede kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerde de bazı mahallelerin yollarının ulaşıma kapalı olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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