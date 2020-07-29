Karaman Çocuk Hakları Sokağı çalışması başladı

Adapazarı'na ‘Çocuk Dostu Şehir' ödülü kazandıran Çocuk Hakları Sokağı'nın ikincisi Karaman'da hayata geçiriliyor.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi'nde yer alan Karaman Mahallesi'nde çalışmaları başlayan Çocuk Hakları Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Karaman Çocuk Hakları Sokağı'nı yaklaşık iki ay içerisinde çocuklara hediye etmek istediklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuklarımızın hayal ve hedeflerinde Adapazarımız'dan anlar ve hikâyeler olsun istiyor ve bu doğrultuda her çalışmamızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Şeker Mahallemizde hayata geçirdiğimiz sokak hamdolsun büyük beğeni kazandı. Adapazarımız'a ‘Çocuk Dostu Şehir' unvanı kazandıran Çocuk Hakları Sokağımızdan bir adet daha Karamanımız'a kazandırıyoruz. Yenikent Bölgemizi çok önemsiyoruz, birçok projemiz var, sokağımızı da hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, ailelerimize, Yenikentimiz'e, Adapazarımız'a hayırlı olsun” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Işıksu ve ekibine teşekkür eden Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık, “Mutlu Başkanımızın Yenikent bölgemize, Karaman Mahallemiz'e ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Çocuk Hakları Sokağı'mızın mahallemize kazandırılıyor olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.