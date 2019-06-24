Karaman'da koku giderim sistemleri devreye alındı

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), teknolojiyi takip ederek yeniliklere imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak bir milyonluk nüfusa eşdeğer olarak inşa edilen Karaman Atıksu Arıtma Tesisi ve üç adet terfi merkezine koku giderim sistemi yerleştirildi. Başkan Yüce, yeni sistemle birlikte zaman zaman yaşanan koku sorununun tamamen tarihe karıştığını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Daha önceki dönemlerde kokuya sebebiyet veren ve ünitelerinin üzeri kapatılan Karaman Atıksu Arıtma Tesisi ile 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol Terfi Merkezlerine 4 milyon 752 bin liralık yatırımla koku giderim sistemi kurduk. Bu sistemle kokuya neden olan gazlar kimyasal yıkamayla yıkanıyor. Daha sonra aktif karbon ünitesine geçiş yaparak kötü kokulu gazlar ortadan kaldırılıyor. Sistemimiz şu anda devreye alınmış durumda. Son teknoloji bu sistemle birlikte koku sorunu tamamen ortadan kalkmış oldu. Şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.