İhlas Haber Ajansı

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Karantina altındaki vatandaşlara yardımlar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınan sokaklardaki vatandaşlara destekler sunmaya devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınan sokaklardaki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda karantina altındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların karantina süreci boyunca ihtiyacı olabilecek temel gıda maddelerini evlere ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, “Şehrimizde karantina altına alınan sokaklardaki vatandaşlarımızdan çağrı merkezimize bazı temel ihtiyaçlarını iletmelerinden sonra Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Karantina süreci boyunca ihtiyaçları olabilecek temel gıda ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımızın bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarını diliyoruz” denildi.

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