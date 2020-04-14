Karantinadaki sokağa maske desteği yapıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karantinaya alınan iki sokağa maske dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde iki sokak karantina altına alınmıştı. Her türlü ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılanan Mete Sokak sakinlerine İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatıyla maske gönderildi. Maskeleri alan sokak sakinleri Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teşekkür etti.