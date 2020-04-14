İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadaki sokağa maske desteği yapıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karantinaya alınan iki sokağa maske dağıtıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karantinaya alınan iki sokağa maske dağıtıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde iki sokak karantina altına alınmıştı. Her türlü ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılanan Mete Sokak sakinlerine İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un talimatıyla maske gönderildi. Maskeleri alan sokak sakinleri Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.